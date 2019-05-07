Инчхон, Южная Корея, , 12:24 — REGNUM

Южнокорейская компания по производству алкогольных напитков Hite Jinro провела «Глобальную партнерскую конференцию» с целью укрепления дружеских отношений с партнерами по всему миру. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, с 26 апреля по 3 мая компания провела конференцию для партнеров из шести стран, таких как Индонезия, Новая Зеландия, Таиланд, Камбоджа, Малайзия и Филиппины.

Известно, что во время конференции прошли тренинги на тему лояльности и продаж продукции компании.

Все участники конференции также посетили один из заводов компании Hite Jinro, расположенный в городе Инчхон, где наблюдали за процессом приготовления традиционного корейского алкогольного напитка соджу.

Соджу — традиционный корейский алкогольный напиток. Объёмная доля спирта может составлять от 18% до 45%. Изготавливается в основном из сладкого картофеля или из зерна. Представляет собой прозрачную жидкость с характерным запахом спирта, сладковатую на вкус.