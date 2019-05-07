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Таджикистан вошел в тройку лидеров по объему продажи золота

Экономика

Первое место занял Узбекистан, который продал в первом месяце 6,2 тонны золота

Душанбе, 7 мая 2019, 12:17 — REGNUM  Таджикистан вошел в тройку крупнейших продавцов золота на мировом рынке по итогам первого квартала 2019 года. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council), опубликованном на сайте организации.

В тройку крупнейших продавцов золота вошли национальные банки Узбекистана и Монголии. В январе-марте 2019 года Узбекистан продал 6,2 тонны золота, Монголия — 3,4 тонны, Таджикистан — 1 тонну.

По данным совета, за отчетный период Центральный Банк России закупил 55,3 тонны золота, национальные банки Турции — 40,1 тонны, Китая — 33 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Таджикистане произвели 6,4 тонны золота, что на 16,9% больше, чем в 2017 году. По состоянию на 1 января 2019 года объем золотовалютных резервов республики составил 4,9 месяца покрытия импорта.

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Экономика Таджикистана
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