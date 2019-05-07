Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

Таллин, , 12:05 — REGNUM В настоящее время российская электроэнергия поступает в страны Прибалтики через Белоруссию и Литву. Но, в связи с вступлением в строй в этом году Белорусской АЭС, в Литве принят закон, запрещающий импорт «тоталитарного» электричества из Белоруссии. Поэтому теперь российская электроэнергия будет поступать в Прибалтику через Латвию.

Здесь существует проблема, так как российская электроэнергия почти в два раза дешевле вырабатываемой эстонским предприятием Eesti Energia из сланца. Как утверждает издание err.ee, разница в цене объясняется эстонскими налогами, в которые включена компенсация вреда окружающей среде от выбросов углекислоты.

Добиться равных условий для своего производителя можно было бы при помощи таможенных пошлин, но страны Евросоюза не могут устанавливать свои отдельные таможенные тарифы. Выход нашли в установлении тарифа за использование инфраструктуры, аналогичного тому, который уже несколько лет действует в Финляндии.

«Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно ее устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью», — рассказал вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Эстонии Тимо Татар.

«По сути этот тариф основан на расходах, который возникает при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит», — заявил руководитель эстонской государственной компании Elering Таави Вескимяги.