Сталелитейная промышленность Южной Кореи переживает не лучшие времена — СМИ

Сеул, , 12:10 — REGNUM Южнокорейская сталелитейная промышленность находится не в самой лучшей форме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, крупные южнокорейские производители стали, такие POSCO, Hyundai Steel и Dongkuk Steel, пытаются увеличить стоимость производящей продукции для судостроительных, автомобильных и строительных компаний. Однако переговоры с данными компаниями идут не так гладко как хотелось бы.

Известно, что в первом квартале 2019 года продажи компании POSCO составили 7,82 трлн вон (~$6,69 млрд), что на 0,7% больше, чем годом ранее, однако операционная прибыль, напротив, сократилась на 18%, до 832,5 млрд вон (~$712,9 млн). Продажи Hyundai Steel увеличились на 5%, до 4,47 трлн вон (~$3,82 млрд), однако операционная прибыль сократилась на 3%, до 168,9 млрд вон (~$114,63 млн).

Рентабельность металлургической промышленности во многом зависит от роста затрат. С этого года объем поставок железной руды начал сокращаться из-за обрушения плотины в Бразилии и циклона в Западной Австралии. В результате данных происшествий, стоимость железной руды увеличилась на 10% с $74 за тонну в первом квартале 2018 года до $83 за тонну в первом квартале 2019 года.

Кроме того, стоимость каменноугольного кокса, упавшая в январе 2019 года до $190 за тонну, снова увеличилась из-за плохих погодных условий в Австралии. В первом квартале года стоимость каменноугольного кокса увеличилась до $206 за тонну.

Представители сталелитейной промышленности настаивают на повышении стоимости продукции на 7−8%, однако на данный момент судостроительные, машиностроительные компании не могут согласиться с условиями из-за вялого рынка.