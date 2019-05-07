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В Свердловской области капитально отремонтировали 41,59% домов

Экономика

Более 1,8 тысячи видов строительно-монтажных работ выполнено на Среднем Урале на объектах капремонта за первые четыре месяца 2019 года

Екатеринбург, 7 мая 2019, 11:35 — REGNUM  Более 1,8 тысячи строительно-монтажных работ выполнено в Свердловской области по итогам первых четырёх месяцев реализации программы капитального ремонта на объектах жилфонда. О плановых показателях и результатах рассказал руководитель регионального Фонда капремонта Станислав Суханов.

Согласно данным на 30 апреля, из 4381 запланированных на текущий год работ завершено 1822 (41,59%). На объектах жилфонда заменено 422 крыши, отремонтировано 27 фасадов и 64 подвальных помещения, введено в эксплуатацию 11 лифтов. В 303 домах произведен ремонт систем электроснабжения, в 323 — сетей холодного водоснабжения, в 218 — систем горячего водоснабжения и в 308 домах — систем водоотведения. В 146 домах заменены системы теплоснабжения. Комплексный ремонт в полном объеме выполнен в 175 домах.

Станислав Суханов отметил, что по поручению главы региона Евгения Куйвашева фондом были своевременно предприняты комплексные меры по ужесточению условий договоров с подрядчиками, введён многоступенчатый контроль качества и сроков выполнения ремонтов. Положительную динамику в проведении ремонтов также обеспечил переход на круглогодичный цикл работ и активная поддержка региональной программы со стороны собственников жилья.

Среди задач, которые предстоит решить в этом году, директор фонда назвал выстраивание максимально эффективного взаимодействия всех участников процесса капремонта для обеспечения надлежащего обслуживания домов после проведенных строительно-монтажных работ.

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Капитальный ремонт жилья
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