Уровень собираемости платы за вывоз ТКО в Свердловской области превысил 50%

Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM По сравнению с итоговым показателем первого квартала 2019 года в апреле платежная дисциплина жителей Среднего Урала в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выросла более чем на 17% и превысила пятидесятипроцентную отметку. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

По данным ведомства, к началу мая региональные операторы приступили к работе во всех населенных пунктах области. С переходом на централизованную систему управления, включению в нее всех удаленных и сельских территорий, и главное, благодаря недопущению вывоза отходов на несанкционированные свалки, ежемесячное размещение ТКО на полигонах увеличилось на 15−20%. В общей сложности за четыре месяца текущего года в муниципалитетах региона ликвидировано более 300 нелегальных свалок.

За этот же период, сообщили в министерстве, в городах и районах области организовано свыше 100 новых площадок под ТКО и дополнительно установлено свыше 6500 контейнеров. Ежедневно на линиях работает более 700 единиц техники. До конца года региональные операторы планируют выпустить на маршруты еще 40 новых мусоровозов и погрузчиков и совместно с органами местного самоуправления и бюджетными организациями оснастить населенные пункты еще 15 тысячами контейнеров.

«В рамках нацпроекта «Экология» и в соответствии с актуализированной терсхемой обращения с ТКО, к сегодняшнему дню все региональные операторы приступили к строительству инфраструктуры и в первоочередном порядке создают мусороперегрузочные станции. В текущем году такие объекты появятся и начнут работать в Бисерти, Полевском, Слободе Туринской, Кушве и ряде других территорий», — рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

Со второй половины апреля, напомнил он, месячники чистоты и традиционные весенние субботники во всех городах и населенных пунктах области проходят с участием региональных операторов. Особенностью этого года стали набирающие популярность у жителей экологические акции и квесты, плоггинги и эко-кроссы — мероприятия, позволяющие совмещать поддержание физической формы с заботой об окружающей среде. В ближайших планах муниципалитетов и регоператоров, рассказал Егор Свалов, проведение серии «Чистых игр» в областных лесопарках.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, при которой коммунальную услугу потребителям оказывают региональные операторы. Для информирования уральцев о сути реформы и нововведениях в сфере обращения с ТКО участники нацпроекта «Экология» активно используют социальные сети, в муниципалитетах организованы личные приемы граждан, у региональных операторов работают телефоны «горячих линий».