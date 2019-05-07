Чепецкий механический завод запустит производство порошков для 3D-принтеров

Глазов, Удмуртия, , 11:05 — REGNUM Чепецкий механический завод (входит в топливную компанию Росатома «Твэл») планирует наладить выпуск порошков из титановых сплавов для 3D-принтеров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Решение о реализации проекта на площадке завода принято на первой в атомной отрасли конференции «Росатом — Аддитивные технологии сегодня». Отмечается, что сфера применения титановых порошков в аддитивном производстве будет широкой — они найдут применение как в производстве составных частей авиадвигателей, так и в изготовлении медицинских имплантов. В частности, компания-партнёр «Русатом — Аддитивные технологии» планирует начать опытное производство титановых медицинских протезов с 2020 года. В настоящее время изготовленные на 3D-принтере прошли предклинические испытания.

Также специалисты предприятия планируют провести исследование особенностей трёхмерной печати изделий из проволоки. Научные и опытно-конструкторские работы в этом направлении завод проводит совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом.

Добавим, технологии 3D-печати находят активное применение в энергомашиностроении, приборостроении, авиационной промышленности, космической индустрии. По прогнозам экспертов, к 2025 году мировой рынок материалов для аддитивного производства достигнет $45 млрд.

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