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Количество туристов, посетивших Иран, выросло до 8 миллионов человек

Экономика

Число посетивших страну составило 7,8 млн. человек, а общий доход бюджета страны от туризма составил 11,8 млрд. долларов

Тегеран, 7 мая 2019, 15:18 — REGNUM  Организация по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана опубликовала статистику, согласно которой за прошлый иранский календарный год (21 марта 2018 — 21 марта 2019) страну посетило на 52% больше туристов, чем годом раннее, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Глава организации Али Асгар Мунесан отметил, что число посетивших страну составило 7,8 млн. человек, а общий доход бюджета страны от туризма составил 11,8 млрд. долларов. Чиновник подчеркнул, что, несмотря на санкции США и активную антииранскую пропаганду со стороны Запада, Исламской республике по-прежнему удается привлекать туристов.

По словам Али Асгара Мунесана, обесценивание риала в 2018 году сделало поездку в Иран для иностранных путешественников намного дешевле, что положительно сказалось на росте в туристической отрасли.

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Зарубежная хроника
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