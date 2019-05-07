«Большинство людей у нас живут бедно» — ивановский губернатор

Иваново, , 11:01 — REGNUM Ситуацию с уровнем бедности в Ивановской области можно исправить только одним способом — развивая экономику. Об этом заявил губернатор Станислав Воскресенский на встрече с активом областного объединения профсоюзов 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.

На встрече с представителями профсоюзных объединений обсуждались задачи по повышению качества жизни в Ивановской области. Самым эффективным решением их, считает Воскресенский, является обеспечение экономической составляющей.

«Большинство людей у нас живут бедно, откровенно говоря. Исправить это можно только одним способом — экономику усиливать», — сказал Станислав Воскресенский.

На встрече также было объявлено о том, что в нормативные правовые акты региона, регулирующие оплату труда работникам бюджетной сферы, будут внесены изменения в части пересмотра порядка начисления минимальной заработной платы — таким образом региональное законодательство приведут в соответствие с решением Конституционного суда РФ, согласно которому некоторые компенсационные выплаты работникам не должны учитываться в составе минимальной заработной платы.

Отметим, что, по данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2019 года в Ивановской области составила 24 тыс. 711,1 рубля. За год номинальный рост составил почти 6%, а вот реальная зарплата в регионе, с учетом инфляции, за год снизилась на 0,2%.