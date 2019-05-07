Министерская «дочка» из Татарии возьмёт кредит на 5,4 млрд рублей

Казань, , 10:50 — REGNUM Учреждённое министерством земельных и имущественных отношений Татарии в октябре 2013 года АО «Компания «Юл» подписало договор денежного займа с процентами. Сумма сделки — 5,4 млрд рублей, извещение обнародовано на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В извещении уточняется, что закупка совершена у единственного исполнителя, но его название не сообщается. Также не указаны цели, на которые получен кредит.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено министерством земельных и имущественных отношений Татарии 31 октября 2013 года. Уставный капитал — 44 924 100 рублей, основной вид деятельности — дилерская. Директор с ноября 2015 года — Игорь Дубов, который совместно с Ривалем Зиганшиным и ЗАО «Закамье» (на сегодня ликвидировано) выступал соучредителем АО «Барс Авто», специализирующемся на торговле автотранспортными средствами.

Помимо этого, само АО «Компания «Юл» выступает совладельцем ООО Управляющая компания «Ак Барс Капитал». Кроме АО в числе владельцев — ПАО АКБ Банк «Ак Барс», основной владелец с долей 60% — ООО «Инвестнефтехим», чьи учредителем является правительственное АО «Связьинвестнефтехим», созданное постановлением кабинета министров Татарии и аккумулировавшее под своим управлением ряд крупных активов республики.