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В Таджикистане до конца года планируют запустить шесть птицеферм

Экономика

В настоящее время продолжаются подготовительные работы к сдаче указанных предприятий в эксплуатацию

В Таджикистане до конца года планируют запустить шесть птицеферм
Глоба Павел. Филиппович. Галя с птицами

Душанбе, 7 мая 2019, 10:47 — REGNUM  До конца 2019 года в Таджикистане планируют сдать в эксплуатацию шесть новых птицефабрик, сообщает 7 мая издание «Авеста» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

В министерстве отметили, что в настоящее время продолжаются подготовительные работы к сдаче указанных предприятий в эксплуатацию. Часть предприятий будет специализироваться на производстве куриного мяса, часть — на производстве яиц.

Отмечается, что по итогам первых четырех месяцев 2019 года в Таджикистане сдано в эксплуатацию 11 птицеферм, а их общее количество составило 120.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года производство пищевой продукции в Таджикистане в денежном выражении составило 710 млн сомони ($75 млн по курсу на 28 марта), что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство пищевой продукции в Таджикистане выросло на 20%

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