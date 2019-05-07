«Северный поток – 2» готов уже почти наполовину

Москва, , 10:22 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» по своей протяжённости приближается к середине. На сегодняшний день по дну Балтийского моря российская компания Газпром уложила уже более 1170 км газопровода. Как уточнили в компании, это составляет почти 48% от общей протяженности трубопровода, сообщает ТАСС.

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В Газпроме отметили, что строительство газопровода на береговых участках в России и Германии продолжается в соответствии с графиком. Также ведётся прокладка труб в водах Швеции. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода.

Напомним, работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах судно-трубоукладчик Solitaire начало 30 апреля. Планируется, что 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будут уложены в течение месяца. Общая протяженность морского участка газопровода в России составляет около 114 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяжённостью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Против реализации проекта активно выступают США и Украина. Так, Вашингтон пытается навязать странам ЕС свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ, а Киев опасается потерять доходы от транзита российского топлива.

Добавим, что Газпром всё ещё планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в 2019 году, даже несмотря на требования властей Дании подать ещё одну заявку на третий вариант маршрута газопровода через датскую исключительную экономическую зону.