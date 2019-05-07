УФАС запретило называть платные парковки в Воронеже муниципальными

Воронеж, , 09:44 — REGNUM ООО «Городские парковки» решением Управления Федеральной антимонопольной службы признано виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Дело в отношении компании было рассмотрено 6 мая.

Жалоба на нарушение ООО «Городские Парковки» антимонопольного законодательства в УФАС поступила от местного жителя. Заявитель пожаловался на то, что компания якобы неправомерно использует термин «муниципальная парковка» для обозначения парковочных зон в Воронеже — соответствующие таблички размещены на паркоматах и собственно у парковочных зон. При этом ООО «Городские парковки» не находится в собственности администрации городского округа город Воронеж или другого муниципального образования, а деньги за парковку компания на собственный счет, а не на счет соответствующего муниципального образования.

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Еще в январе 2019 года УФАС выдало компании предупреждение о необходимости прекратить использовать термин «муниципальная парковка». Сначала представители концессионера настаивали, что термин применять правомочно, так как земля, используемая под парковками — муниципальная, однако позже обратились в УФАС с ходатайством продлить срок исполнения предписания до 1 апреля. В начале апреля УФАС возбудило дело по признакам нарушения ст. 14.2 Закона «О защите конкуренции».

Теперь, по решению УФАС, компания должна в течение 21 календарного дня убрать надписи «Муниципальные парковки» со щитов. Кроме того, компании предстоит заплатить штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в Воронеже заработали в октябре, организатором парковок выступила компания ООО «Городские парковки», с которой у администрации Воронежа заключен договор концессии. Всего создано шесть тысяч парковочных мест, стоимость часа парковки — 40 рублей, при этом плата взимается только по рабочим дням.