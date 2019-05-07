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Рост экономики Индонезии в первом квартале 2019 года составил 5,07%

Экономика

Темпы роста национальной экономики продолжают сохраняться

Джакарта, 7 мая 2019, 09:27 — REGNUM  Банк Индонезии объявил, что экономические показатели страны в первом квартале 2019 года сохранили позитивную динамику, сообщает Antaranews.

«Экономический рост Индонезии в первом квартале 2019 года составил 5,07%», — заявил исполнительный директор департамента коммуникаций Банка Индонезии Онни Виджанарко в Джакарте.

Издание отмечает, что эти экономические показатели свидетельствуют о том, что темпы роста национальной экономики продолжают сохраняться, хотя и замедляются по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

По данным Банка Индонезии, рост потребления домашних хозяйств в первом квартале 2019 года увеличился с 10,79% в четвертом квартале 2018 года до 16,93%, что обусловлено расходами на потребление, связанными с подготовкой к выборам 2019 года.

Напомним, Банк Индонезии оценивает экономический рост страны в 2019 году в диапазоне от 5,0 до 5,4%.

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Экономика Индонезии
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