Хабаровскому краю может грозить внешнее управление из-за растущего госдолга

Хабаровск, , 09:26 — REGNUM Госдолг Хабаровского края достиг 69% от суммы собственных доходов. Если долг продолжит расти, региону может грозить внешнее управление. Для спасения бюджета правительство региона намерено сократить расходы на 15%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В первую очередь сокращения расходов коснуться краевой недвижимости.

Как сообщило ИАА Eastrussia, по данным краевого минимущества, сейчас в собственности региона находится 5 569 объектов недвижимости, общей площадью более 3 млн кв. метров. Большинство зданий занимают учреждения, подведомственные краевым министерствам. Только на их содержание в 2017 году было потрачено 28,6 млрд рублей.

Глава регионального минимущества Олег Осипов убежден, что необходимо проверить, куда ушли эти деньги:

«Для примера мы посмотрели три бюджетных учреждения. «Прочие расходы» у них составили 32 млн рублей. Если бы эти учреждения были не бюджетными, а казенными, то деньги напрямую бы поступили бы в краевой бюджет. А так — нужно проверить, куда ушли эти деньги».

При этом, как выяснили специалисты правительства края, при наличии своей недвижимости, региональные власти арендуют помещения для своих же учреждений. На сегодняшний день на аренду 167 объектов недвижимости из краевой казны тратят 164,5 млн рублей в год. Помещения снимают для нужд минздрава, минсоцзащиты, комитета по труду и занятости населения, министерства информационных технологий. А краевые учреждения, которые сами сдают помещения в аренду, зарабатывают на этом всего 39,6 млн рублей в год. Теперь их всех ждет проверка.

«Я не вижу иного выхода. Госдолг достиг 69%, а подведомственные учреждения занимают шикарные здания, сооружения, летают бизнес-классом, ездят на дорогих машинах. Оптимизация будет. Если мы сегодня не примем это решение сами, в кратчайшие сроки, то мы попадем под внешнее управление, и это за нас решат. В срок до 12 июня комиссия разработает план по сокращению расходов на 15%. Мы должны совершить подвиг: с одной стороны максимально сэкономить, с другой — максимально заработать», — сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край на сегодняшний день является лидером среди регионов ДФО по объему госдолга. По данным Минфина РФ, он составляет 54,9 млрд рублей. Регион не может вырваться из кредитной кабалы и вынужден брать новые займы на обслуживание старых долгов. Хабаровский край также входит в число регионов России с наиболее высоким дефицитом бюджета — 10,8%.

Новому губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу фактически приходится решать проблемы, созданные его предшественником, экс-губернатором Вячеславом Шпортом, который за 9 лет управления регионом умудрился увеличить госдолг в 15 раз. При этом жителям не понятно — на что тратились такие колоссальные деньги.

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