Турция войдёт в единое пространство железных дорог стран бывшего СССР

Анкара, , 09:14 — REGNUM Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок подписали главы железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана, сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».

Подписание документа состоялось накануне в Анкаре. Меморандум предусматривает действия сторон по созданию регулярных железнодорожных перевозок по маршруту Баку — Тбилиси — Карс. Эта линия в настоящее время строится под руководством азербайджанских железнодорожников.

По словам главы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, подписание меморандума свидетельствует о том, что «Турция подключается к единому технологическому пространству железных дорог стран бывшего СССР, а также Финляндии, Болгарии и Ирана».

Он добавил, что уже сегодня объём грузоперевозок между Россией и Турцией ежегодно достигает 6 млн тонн грузов в прямом сообщении и 20 млн тонн с использованием других видов транспорта, включая железнодорожный.

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