Пограничники Киргизии пресекли контрабанду бензина из Казахстана

Бишкек, , 09:18 — REGNUM Незаконный ввоз 1 тыс. литров бензина из Казахстана на территорию Киргизии пресекли киргизские пограничники контрольно-пропускного пункта «Чалдовар-автодорожный», сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ пограничной службы Киргизии.

В ведомстве уточнили, что 5 мая 2019 года на контрольно-пропускной пункт прибыл автомобиль Toyota Previа. Во время досмотра пограничники обнаружили в автомобиле цистерну емкостью 700 литров и шесть канистр по 50 литров. Все ёмкости были заполнены бензином марки АИ-92.

Как сообщало ИА REGNUM, контрабанда зарубежного автомобильного топлива в Киргизию достигает 300−350 тыс. тонн в год или 25−30% от общего объема рынка горюче-смазочных материалов.

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