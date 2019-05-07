Персонажи Baby Shark появятся в рекламе южнокорейского банка Woori Bank

Сеул, , 09:16 — REGNUM Представители банка Woori Bank подписали соглашение с образовательно-развлекательной компанией SmartStudy для реализации маркетинговой стратегии направленной на маленькую половины страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно данному соглашению, южнокорейская финансовая компания сможет использовать персонажей Baby Shark и Pinkfong в продвижении своих продуктов и услуг.

Также обе компании будут сотрудничать в создании видеоконтента на интернет площадке YouTube, а также в цифровом маркетинге с помощью социальных сетей.

Известно, что видео ролик с песней для детей «Baby Shark» просмотрело на YouTube 2,6 млрд человек. Кроме того, данный ролик на протяжении семнадцати недель держался в Billboard HOT 100 Chart.

«Мы заключили данное соглашение, чтобы стать немного ближе к детям. Мы надеемся, что многие дети, кому нравится персонаж Pinkfong и его друзья, посетят наш банк вместе со своими родителями», — сообщили представители банка.