Власти продолжают бескомпромиссно закрывать угольные шахты по всему Китаю

Пекин, , 09:09 — REGNUM Китай планирует закрыть еще больше угольных шахт из соображений безопасности в целях сокращения числа шахт годовой мощностью выработки угля ниже 300 тыс. тонн до менее, чем 800 единиц к 2021 году, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Под закрытие попадут те шахты, которые не соответствуют нормам безопасности и экологическим стандартам. Власти также намерены поддержать богатые ресурсами шахты, улучшить их стандарты безопасности и эффективность выработки, модернизировав их оборудование, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы.

С целью решения серьезных проблем в китайской угольной промышленности вроде перепроизводства и удручающих показателей безопасности, власти взяли сферу под жесткий контроль в последние годы. В частности, власти жестко ограничивают число новых, вводимых в эксплуатацию шахт, а также закрывают уже имеющиеся.

Ранее сообщалось, что количество угольных шахт вы Китае сократилось до 5,8 тыс. на конец 2018 года. При этом, ежегодно суммарная мощность закрываемых шахт составляет 920 тыс. тонн угля в год.

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