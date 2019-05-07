Тегеран, Иран, , 08:46 — REGNUM

Газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные энергетические агрегаты, обладающие наибольшими перспективами на иранском рынке, представили специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на 24-й международной выставке Iran Oil Show в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия.

«ОДК продемонстрировала на Iran Oil Show макеты агрегатов ГПА-25 и ГТА-25. Кроме того, состоялась мультимедийная презентация промышленной продукции холдинга и применяемых передовых производственных технологий», — говорится в сообщении.

Также в ходе выставки были проведены переговоры с иранскими партнерами. Отмечается, что российская корпорация предлагает эффективную модель технического сопровождения в эксплуатации, и готова рассмотреть возможность локализации производства своего оборудования промышленного назначения в Иране.

Читайте также: Ярославские газотурбинные установки будут производить в Иране?