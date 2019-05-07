Вторник, 7 Мая 2019 года
09:32:34 МСК

В России утверждена стратегия развития автопрома до 2025 года

Экономика

Соответствующее распоряжение Дмитрий Медведев

Москва, 7 мая 2019, 08:33 — REGNUM  В России внесены изменения в Стратегию развития экспорта продукции автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Утверждена «дорожная карта «Автонет», согласно которой предусмотрена господдержка экспорта технологических решений в сфере автопрома.

Цель — создания условий по выводу на глобальные рынки новых отечественных продуктов, применения новых бизнес-моделей в сфере автомпрома.

Читайте также: Отечественный автопром контролирует 26% авторынка России

Как сообщало ИА REGNUM, в России возвращаются программы поддержки спроса на автомобили, работающие через льготное автокредитование. В частности, речь идёт о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Читайте также: В России с 1 марта возобновят программу «Первый автомобиль»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить