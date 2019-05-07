В России утверждена стратегия развития автопрома до 2025 года

Москва, , 08:33 — REGNUM В России внесены изменения в Стратегию развития экспорта продукции автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Утверждена «дорожная карта «Автонет», согласно которой предусмотрена господдержка экспорта технологических решений в сфере автопрома.

Цель — создания условий по выводу на глобальные рынки новых отечественных продуктов, применения новых бизнес-моделей в сфере автомпрома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России возвращаются программы поддержки спроса на автомобили, работающие через льготное автокредитование. В частности, речь идёт о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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