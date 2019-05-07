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«Россети» готовят программу реанимации энергетики Северного Кавказа

Экономика

Необходимые соглашения будут подписаны в ближайшее время

Пятигорск, Ставропольский край, 7 мая 2019, 08:24 — REGNUM  Проблемные вопросы в развитии энергетики Северного Кавказа обсудили участники производственного совещания под руководством генерального директора «Россетей» Павла Ливинского. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что вопросы касались тарифного регулирования, консолидации территориальных сетевых активов в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), эффективности кадровой политики, повышения качества и сроков технологического присоединения к сетям, платежной дисциплины других актуальных тем.

«Энергетику Северного Кавказа сегодня необходимо в буквальном смысле реанимировать, при этом важно помнить и о стратегических целях — цифровой трансформации отрасли в интересах потребителей наших услуг», — отметил Ливинский.

Он добавил, что в ближайшее время будут подписаны долгосрочные соглашения, которые определят стратегию совместной работы в каждом из субъектов СКФО.

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