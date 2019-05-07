Золотовалютные резервы Южной Кореи в апреле сократились на $1,22 млрд

Сеул, , 08:28 — REGNUM По состоянию на конец апреля 2019 года золотовалютные резервы Южной Кореи составили $40,43 млрд, что на $1,22 млрд меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По состоянию на конец марта по уровню международных резервов Южная Корея занимала девятое место в мире. На вершине пьедестала были Китай ($3,98 трлн), Япония ($1,29 трлн) и Швейцария ($808,8 млрд).

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк, увеличился на 0,7%, до 97,86.

Известно, что евро ослаб по отношению к доллару на 0,4%, фунт стерлингов и йена — на 0,9%, австралийский доллар — на 0,3%.