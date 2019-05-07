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ФНС России сможет обжаловать действия арбитражных управляющих без суда

Экономика

Подготовлен пилотный проект, который предоставит налоговой доступ к оперативному устранению нарушений, допущенных арбитражными управляющими

Москва, 7 мая 2019, 07:55 — REGNUM  Федеральная налоговая служба России запускает пилотный проект, в рамках которого саморегулируемые организации смогут присоединиться к новому формату взаимодействия налоговых органов и арбитражных управляющих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Нововведение предполагает внедрение внесудебного порядка обжалования налоговыми органами действий (бездействия) арбитражных управляющих в саморегулируемую организацию, членом которой он является», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате регулирующий орган получит доступ к оперативному устранению нарушений, допущенных арбитражными управляющими. Кроме того, снизятся издержки, связанные с участием в арбитражных судах, и повысится эффективность процедур банкротства. В представленном ФНС России документе сообщается, что участие в пилотном проекте является добровольным.

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