В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду

Москва, , 07:49 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии России готовится к введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды в стране, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами, — заявил РИА Новости Кобылкин. — Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Европарламенте заявили, что к 2021 году в государствах — членах Европейского союза к 2021 году будет запрещено продавать и использовать одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки.

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