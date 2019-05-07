Названа прибыль компании Meritz Securities за первый квартал 2019 года

Сеул, , 07:48 — REGNUM В первом квартале 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании Meritz Securities составила 165,9 млрд вон (~$142 млн), что на 22,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи компании увеличились на 46,4%, до 2,82 трлн вон (~$2,41 млрд), а чистая прибыль — на 36,7%, до 114,1 млрд вон (~$97,66 млн).

«По сравнению с четвертым кварталом прошлого года операционная и чистая прибыль компании увеличились на 28,5% и 59,1% соответственно», — сообщили представители компании.

Коэффициент рентабельности собственного капитала составил 16,3%, что на 3,7% выше, чем в первом квартале прошлого года и на 3,3% выше по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.