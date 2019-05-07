Для дачников в Чувашии хотят ввести электронные проездные

Чебоксары, , 07:34 — REGNUM В Чувашии, которая лишилась государственного унитарного предприятия «Чувашавтотранс» с основными межмуниципальными маршрутами, планируют летом ввести электронные проездные билеты для дачников и садоводов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики по итогам совещания в правительстве.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев проинформировал, что на 1 мая перевозки по сезонным (садовым) маршрутам организованы по 36 направлениям, из них 31 — пригородный, пять городских маршрутов. На них работают 28 частных перевозчиков и 96 транспортных средств.

В связи с банкротством «Чувашавтотранса» изменились места отправления, что вызвало напряжённость среди жителей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне дачного сезона (с 1 мая) автостанция «Новосельская», где базировались автобусы по 34 межмуниципальным маршрутам, была закрыта. Местом отправления автобусов определена площадка «Контур». Столь внезапное закрытие стало неожиданностью для жителей, вызвав возмущение у горожан. Глава Чувашии Михаил Игнатьев «подчеркнул, что любые изменения в привычных схемах движения общественного транспорта создают временное неудобство и напряженность», поручив обеспечить «своевременного и полного информирования жителей».

Александр Николаев также сообщил, что льготным категориям населения компенсируют часть затрат на приобретение проездных билетов. В настоящее время Минтранс Чувашии ведет работу по внедрению электронных проездных билетов и их использованию на садовых маршрутах. Возможность использования такого проездного билета предполагается обеспечить с 1 июня 2019 года, говорится в сообщении. Детали пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства — соответствующее резолютивное решение составлено 20 сентября. «Чувашавтотранс» обслуживал свыше 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.