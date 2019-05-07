Киев подсчитал потери от разрыва торговых связей с Москвой

Киев, , 07:23 — REGNUM За последние пять лет внешнеэкономическая торговля Украины с Россией сократилась более чем в три раза. При этом украинский экспорт упал более чем в четыре раза, импорт из России сократился почти в три раза. Такие цифры привёл директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире онлайн-студии «CapitalTV», отметив, что данные расчёты не учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии и других странах.

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Саливон заявил что из-за падения объёмов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва. Так, экспорт и импорт российского газа, по словам директора департаменат, упал примерно на 11,5 млрд долларов.

«Для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — пояснил чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с экономическими отношениями между Россией и Украиной начала заметно ухудшаться с 2016 года. Тогда в январе премьер-министр Украины Арсению Яценюк подписал постановление о ставках ввозной пошлины в отношении товаров, страной происхождения которых является РФ — это стало ответной мерой на введение Россией ввозных пошли на товары украинские, которое было сделано в рамках введение режима наибольшего благоприятствования торговли с Украиной. Этот режим был введён президентом России Владимиром Путиным после отмены договора о зоне свободной торговли с Украиной, который действовал в рамках СНГ.

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Несмотря на введённые как со стороны России, так и со стороны Украины санкционные и ограничительные меры, в 2018 году внешнеторговый оборот между Россией и Украиной составил $14,98 млрд против $12,86 млрд годом ранее, увеличившись на 16,5%. Экспорт товаров и услуг на Украину в 2018 году вырос на 19,9% — с $7,9 млрд до $9,5 млрд, импорт увеличился на 11,2% — с $4,9 млрд до $5,5 млрд. При этом доля Украины в общем внешнеторговом обороте России не изменилась и осталась на уровне 2,2%.

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