Объем цифровой экономики Китая превысил $4,3 трлн в 2018 году

Фучжоу, Китай, , 07:09 — REGNUM Объем цифровой экономики Китая достиг 31,3 трлн юаней ($4,3 трлн) в 2018 году, составив 34,8% от ВВП страны, сообщили в Киберпространственной администрации Китая, передает 6 мая агентство Синьхуа.

Согласно докладу, зачитанному на втором Китайском цифровом Саммите в столице провинции Фуцзянь городе Фучжоу, система инновационной экономики в стране продолжает постоянно улучшаться.

Цифровая экономика создала и укрепила новые драйверы экономического развития страны с торговым объемом в сфере электронной коммерции в размере 31,63 трлн юаней. Их них более 9 трлн юаней в 2018 году пришлось на интернет-продажи, при том, что онлайн-покупки совершило более 600 млн пользователей.

В докладе также сообщает, что добавленная стоимость производственного сектора промышленности увеличилась на 11,7% в 2018 году. При этом отмечается, что информационные ресурсы стали ключевым фактором развития цифровой экономики, а потребление информации стало мощным драйвером роста внутреннего спроса и экономического роста.

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