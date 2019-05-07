На Камчатке в 2018 году бедных стало меньше, а умерших – больше

Петропавловск-Камчатский, , 07:25 — REGNUM На Камчатке, по данным статистики, в 2018 году бедных людей стало меньше. В то же время выросло количество умерших, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Камчатстата, количество людей, чей доход в месяц ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 1% к уровню 2017 года и составило 16,5% от общего количества проживающих в регионе.

В 2017 году количество официальных бедняков в Камчатском крае составляло 17,5%.

В то же время, по сравнению с 2018 годом выросло количество умерших: с 3 454 в 2017 году до 3 540 в 2018 году.

Рождаемость на Камчатке по сравнению с 2017 годом в 2018-м тоже снизилась — с 3 713 до 3 455. В минусе — 258 младенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в мае 2018 года, Росстат сообщил об исчезновении 200 000 бедняков в России. Однако смертность тоже выросла, а выводы Росстата эксперты назвали «казуистикой», от латинского «casus», термин означает изворотливость в аргументах при доказательстве сомнительных и ложных идей, либо крючкотворство.

Эксперты тогда тоже задали вопрос: куда же подевались все эти бедняки? Может быть, все они умерли?

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