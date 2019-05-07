Китайский автопроизводитель JAC отчитался о росте доходов в 2018 году

Хэфэй, Китай, , 06:28 — REGNUM Доход китайского автопроизводителя Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC) увеличился на 1,92%, превысив 50 млрд юаней ($7,4 млрд) в 2018 году, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Согласно годовому отчету, выпущенному компанией JAC со штаб-квартирой в провинции Аньхой, она продала 230 тыс. коммерческих автомобилей в Китае за 2018 год, включая 200 тыс. лёгких грузовиков.

В компании сообщили, что коммерческие автомобили на новых источниках энергии стали особенно популярными в 2018 году, а объем их продаж достиг отмети 3,6 тыс. штук, что на 380% больше, чем в 2017 году. Продажи пассажирских транспортных средств на новой энергии выросли на 125%, достигнув 60 тыс. единиц за прошедший год.

В 2018 году JAC экспортировала 74 тыс. автомобилей, что на 13% больше, чем годом ранее. При этом, во второй половине 2018 года было заметно снижение продаж в связи со снижением спроса на китайском автомобильном рынке.

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