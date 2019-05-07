Кировского поставщика услуг ЖКХ взяли под наблюдение: проблемный МУП

Луза, Кировская область, , 06:13 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области взял под наблюдение муниципальное учреждение, признав обоснованными претензии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» из Московской области. Под наблюдением МУП «Лузские коммунальные системы» пробудет до конца октября 2019 года. Предприятие работает в сфере теплоснабжения и водоснабжения в Лузском городском поселении Кировской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, иск был подан ОАО в конце декабря 2018 года, сумма претензий превышала 4,7 млн рублей. Основанием стало неисполнение решения суда, взыскавшего с ответчика задолженность за оказанные услуги. МУП был учреждён администрацией Лузского городского поселения Кировской области в августе 2017 года. На сегодня он работает в сфере оказания услуг водоснабжения, водотведения и теплоснабжения. По основному виду деятельности предприятие отвечает за производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, директор — Олег Чебаевский, уставный капитал — 100 тыс. рублей. На предприятии — свыше 50 сотрудников.

Решением суда, которое ещё может быть обжаловано, в отношении МУП до 24 октября 2019 года введено наблюдение, временным управляющим назначен Игорь Терентьев.

«Включить требование акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (ИНН: 5 612 042 824, ОГРН: 1 055 612 021 981; место нахождения: Московская область, Красногорский район, Автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центра «Рига-Ленд», строение 3) в общей сумме 4 785 926,49 руб., в том числе 4 637 043,98 руб. долга, 56 681,51 руб. неустойки, 27 329,00 руб. расходов по государственной пошлине в третью очередь реестра требований кредиторов муниципального унитарного предприятия «Лузские коммунальные системы» (ИНН: 4 316 009 705, ОГРН: 1 174 350 013 430; место нахождения: 613 980, Кировская область, Лузский район, город Луза, улица Ленина, дом 33, офис 16). Требование в части штрафных санкций подлежит учету в реестре требований кредиторов отдельно и удовлетворению после погашения основной суммы задолженности», — уточняется в определении суда.

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