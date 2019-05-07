Двусторонняя торговля Китая и Армении выросла на 23% в первом квартале

Пекин, , 06:12 — REGNUM Двусторонний торговый оборот между Китаем и Арменией вырос на 23% до отметки $203,8 млн в первом квартале 2019 года, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Согласно докладу Национальной статистической службы Армении, экспорт из Армении в Китай вырос на 32,4% до $35,5 млн, в то время как импорт китайских товаров в Армению увеличился на 21,1%, составив в общей сложности $167,3 млн за первый квартал 2019 года.

Тем временем доля Китая во внешней торговле Армении достигла 12,5% против 9,6% за тот же период годом ранее. Китай является вторым по величине торговым партнером, а первое место по-прежнему удерживает Россия с долей в 27,9%.

По данным таможенный службы Армении, торговый оборот страны с Китаем увеличился на 29,3% до $771 млн в 2018 году, в то время как экспорт из Армении в Китай достиг $107 млн, а импорт — $663,8 млн.