Компания Ford отзывает с китайского рынка 19 тыс. автомобилей Escort

Пекин, , 05:56 — REGNUM Компания Changan Ford Automobile Co. Ltd. отзывает с китайского рынка 19 070 автомобилей марки Ford в связи с дефективными стартерами, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Компания является совместным предприятием китайской корпорацией Changan Automobile и американского автопроизводителя Ford. Под отзыв подпадают модели Escort, выпущенные с 1 сентября 2018 года по 15 декабря 2018 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования.

Выяснилось, что автомобили могут иметь проблемы с дефективными стартерами, что может привести к аварийным ситуациям на дорогах. Компания полностью заменит дефектные детали бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский производитель SAIC Motor отозвал с китайского рынка 10,5 тыс. автомобилей Roewe RX5 в связи с неисправностью суппортов задних тормозов.

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