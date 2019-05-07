Почти 50% водопроводных сетей Нижегородской области нуждались в замене

Нижний Новгород, , 05:43 — REGNUM В Нижегородской области на начало 2019 года из 13 180,1 км водопроводных сетей в замене нуждались 6482,7 км сетей — 49,2% от общей протяжённости. Нижегородстат обнародовал данные по состоянию коммунального хозяйства региона на начало 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уличная водопроводная сеть региона составляла на начало 2019 года 9660,9 км. За прошлый год замену осуществили на 182,2 км сетей — это на 6,2% больше, чем годом ранее. При этом в регионе из расчёта на одного жителя в 2018 году относительно 2017 года снизилось потребление воды — на 0,8%, составив на одного жителя 125,6 литра воды в сутки.

Тепловой энергии потребителям 2,1 тыс. котельных поставили в целом 20,6 млн Гкал при общей мощности котельных 16,6 тыс. Гкал/ч. Населению и бюджетным организациям было отпущено 12,6 млн Гкал, что составляет 61,1% от общего объёма. О состоянии сетей и данного сегмента сферы ЖКХ не сообщается.

Между тем, при общей протяжённости сетей канализации 5102,2 км замена была необходима 47,9%, за прошлый год было заменено лишь 0,5% от общей протяженности — 23,1 км.

На фоне сложного техсостояния сетей ЖКХ в 2018 году росла стоимость услуг, но при этом затраты данного сектора экономики не были полностью компенсированы потребителем. Так возмещение по энергосбажению было 64,2%, по водоснабжению и канализации — 98,1%. Фактически платежи от населения за январь-декабрь 2018 года за услуги ЖКХ составили 97,3%.

Для справки: К началу 2019 года жилищные услуги, включая содержание жилья, из расчёта на человека стоили 862,6 рубля, водоснабжение обходилось 98,34 рубля, водоотведение — 102,11 рубля, отопление — 809,77 рубля, горячее водоснабжение — 313,44 рубля, снабжение электроэнергией — 454,15 рубля, сетевым газом — 256,44 рубля.

Субсидию на оплату услуг ЖКХ получали 6,1% нижегородских семей при среднем размере субсидии 1463 рубля. Право же на соцподдержку имели и пользовались им 873,8 тыс. человек при численности населения области — 3,214 млн человек. Средний размер соцподдержки — 721,68 рубля на одного получателя.