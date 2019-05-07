В Татарии предложили пересмотреть законодательство о самозанятых

Казань, , 05:01 — REGNUM В Татарии, участвующей в качестве пилотного региона в эксперименте по самозанятым, предложили упростить нормативную базу, сделав понятный, прозрачный свод простых правил, а до этого момента ввести мораторий на проверки самозанятых. Об этом заявил спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин, выступая на дебатах в рамках праймериз отделения «Единой России».

Напомним, введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан стартовало в четырёх регионах с 1 января 2019 года. Помимо Татарии, новая схема действует в Москве, Московской и Калужской областях. В целом с начала работы «пилотного проекта» в регионах было зарегистрировано свыше 60 тыс. человек, их оборот составил более 3,5 млрд рублей. По данным вице-премьера Татарии Шамиля Гафарова, на середину апреля 2019 года в республике было оформлено 8 тыс. самозанятых. А к началу мая их количество выросло до 9,5 тыс. человек.

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На дебатах в ходе праймериз Фарид Мухаметшин заявил, что именно поддержка самозанятого населения станет одной из основных тем работы Госсовета региона в следующем созыве, состав которого избирателям предстоит сформировать на выборах 8 сентября 2019 года.

Спикер Госсовета отметил, что важен каждый самозанятый, так как «это одна из важнейших точек роста республики», а эти люди — «сильный средний класс» и их нужно поддержать.

Он также подчеркнул, что планируется выход с федеральной инициативой о необходимости провести пересмотр всех законодательных норм и правил, которые на сегодня регулируют работу самозанятых.

«Мы твердо убеждены, что таких людей нужно поддержать. Создать понятный, прозрачный и, главное, выполнимый свод простых правил, и, главное, — установить мораторий на проверки «самозанятых». Нужно включить в этот процесс как можно больше людей, которые работают ответственно и самостоятельно на благо своих семей и всей республики», — заявил Мухаметшин.

Механизм по самозанятым уже предлагалось откорректировать, добавив ряд льгот. В частности, сделать доступной для данной категории граждан программы кредитования, актуальные для малого бизнеса со ставкой 8,5% годовых. Также от Минэкономразвития РФ звучало предложение о предоставлении самозанятым торговых площадей по льготной ставке аренды.

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