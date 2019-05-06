Реконструкция драмтеатра в Кирове обойдется в 1 млрд рублей

Киров, , 23:18 — REGNUM На реконструкцию здания Кировского областного драматического театра имени С. Кирова направят 1 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона.

Средства будут предоставлены в период с 2019 по 2022 год из областного бюджета «с учетом выделения средств из федерального бюджета». В частности, сумма субсидий в 2019 году составит 15 млн рублей, в 2020 — 223,5 млн рублей, в 2021 — 380 млн рублей, а в 2022 — 381,5 млн рублей. От общего объема средств в 2019—2020 годах 38,5 млн рублей будет направлено на разработку проектной документации.

Указано, что ввод в эксплуатацию реконструированного театра ожидается в 2022 году. Театр будет рассчитан на 750 зрительских мест (вместимость по итогам реконструкции не изменится).

ИА REGNUM напоминает, Кировский областной драматический театр — один из старейших в России. Годом его основания считается 1877, когда было открыто старое деревянное здание театра. Решение о строительстве здания было принято в 1935 году, в 1939 — новая сцена встретила первых любителей сценического искусства. В 1959 году здание реконструировано, в частности, была проведена незначительная перестройка внутренних помещений, а над главным входным портиком появился фронтон.

В начале 1980-х годов была обновлена и несколько видоизменена фронтонная и внутренняя отделка здания.

В настоящее время репертуар театра включает около 40 спектаклей, значительную часть которого составляют классические пьесы по произведениям Николая Гоголя и Александра Островского, много спектаклей и по пьесам советских и современных драматургов. В театре два зрительных зала — на 700 и 50 мест.