Нижегородский аэропорт принял около 20 рейсов из-за трагедии в Шереметьево

Нижний Новгород, , 22:50 — REGNUM В Нижегородский аэропорт «Стригино» в связи с трагедией, произошедшей накануне в Шереметьево, перенаправили около 20 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Три рейса были приняты из Вены, Парижа и Стамбула. На вылет остальных пассажиров нижегородского аэропорта эта ситуация не повлияла. Все происходило в штатном режиме, поскольку «Стригино» является запасной площадкой для московских аэропортов.

В настоящее время все принятые рейсы перенаправлены в конечные пункты маршрутов, сообщает «НТА-Приволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Через 10 минут полёта в самолет ударила молния, возможно неоднократно. По предварительным данным, в самолет практически сразу после взлета ударила молния, и часть электроники на борту отказала. Пилот принял решение вернуться в «Шереметьево», но при посадке у самолета оторвало стойку шасси и загорелись двигатели.

В результате погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Девять человек госпитализированы.