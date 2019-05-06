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В Узбекистане на месторождении Мингбулак получена первая нефть

Экономика

Проект является одним из крупнейших в сфере энергетического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем

Ташкент, 6 мая 2019, 19:34 — REGNUM  В Узбекистане при испытаниях в ходе инвестиционного проекта по разработке нефтяного месторождения Мингбулак в Наманганской области получена первая нефть, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Проект на данном месторождении реализует ООО «Мингбулакнефть», созданное на паритетных началах АО «Узбекнефтегаз» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC.

Как отмечает ведомство, проект является одним из крупнейших в сфере энергетического сотрудничества между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой и осуществляется в рамках исторической стратегии «Один пояс — один путь».

Также подчеркивается, что месторождение Мингбулак «является непростым, что обусловлено рядом причин».

«Основной проблемой при освоении месторождения являеюся большие глубины (до 6000 м и более); высокие пластовые давления (более 115 МПа) и пластовые температуры (более 168оС) и другие факторы», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, доказанные запасы нефти в Узбекистане по итогам 2015 года составили 100 млн тонн, запасы природного газа — 1,1 трлн кубометров

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Экономика Узбекистана
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