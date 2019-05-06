В качестве самозанятых в России зарегистрировались 60 тысяч человек

Москва, , 18:25 — REGNUM Более 60 тысяч человек в России официально зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом 6 мая сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Напомним, что эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан проводится с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарии.

Как сообщил глава ФНС, лидером по показателям среди этих регионов является Москва, далее следуют Московская область, Татария и Калужская область.

«Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей — это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нём зарегистрировались. Так называемая легализация идёт», — сказал Мишустин.

По мнению главы ФНС, все эти показатели свидетельствуют о том, что эксперимент «достаточно успешно продвигается». Он отметил, что многие регионы сегодня просят расширить рамки этого эксперимента. «Многие хотят, чтобы также у них такая возможность была введена», — заявил он.

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