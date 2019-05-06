Потеряв рынки США, Китай будет развивать свой собственный – прогноз

Москва, , 18:15 — REGNUM Несмотря на ряд жёстких взаимных выпадов, США и Китай так и не довели дело до серьёзной торговой войны, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обвал некоторых индексов на китайском фондовом рынке вследствие обещаний президента США Дональда Трампа повысить пошлины на товары из КНР.

«Многое зависит от того, какую теперь стратегию выберет китайское руководство, — сказал Колганов. — Если оно будет нацелено на то, чтобы не уступать США, то оно поступит так же, как и поступало во времена кризиса 2008−2009 годов, — а именно попытается перенаправить капиталовложения на проекты, ориентированные на внутренний китайский рынок. Хотя, конечно, это не будет полноценной компенсацией экспорта в США».

В связи с этим Колганов призвал не забывать, что серьёзной торговой войны между США и КНР пока не было.

«Были взаимные выпады, которые заканчивались какими-то компромиссными решениями, и сколько-нибудь значительного влияния эти разногласия между Китаем и США на мировую экономику не оказали, — сказал экономист. — Пока Пекин и Вашингтон не доходили до реального обострения, до того, что было, например, в годы Великой депрессии, когда действительно шли реальные торговые войны с эмбарго и высоченными пошлинами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп пообещал, что Соединённые Штаты увеличат пошлины на ряд товаров из Китая с десяти до 25% уже 10 мая. По словам главы Белого дома, ряд направлений китайского импорта в США до сих пор облагается лишь 10-процентной пошлиной.

«Эти 10% мы поднимем до 25% уже в пятницу. Товары общей суммой в 325 млрд долларов приходят нам из Китая без этой пошлины, но скоро и на них будет пошлина в 25%… Торговые переговоры с Китаем продолжаются, но слишком медленно, так как Китай добивается пересмотра условий», — заявил Трамп.

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