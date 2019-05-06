Экономика Китая замедлится, но не обвалится – эксперт о торговых войнах

Москва, , 18:14 — REGNUM Пообещав повысить на 25% пошлины на китайские товары, президент США Дональд Трамп вновь продемонстрировал свою склонность к неосторожным шагам, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что после соответствующих заявлений Трампа упал фондовый рынок КНР.

«Трамп относится к политикам, которые продолжают традиции американского изоляционизма, — то есть превыше всего они ставят интересы США и гораздо меньше ценят благоприятные отношения с другими странами, — сказал Колганов. — Но дело не только в этом. Трамп свою предвыборную программу строил на том, что он будет поднимать американскую экономику и добиваться защиты американских национальных интересов. Однако если раньше предполагалось, что Трамп добился компромисса с китайцами и дальше агрессивных действий предпринимать не станет, то теперь он вновь продемонстрировал свою склонность к неосторожным шагам».

По мнению экономиста, если выпад Трампа не окажется очередной попыткой выторговать какие-то уступки (что не исключено) и если торговые войны разгорятся всерьёз, то за этим последует замедление китайской экономики, падение китайского экспорта и соответственно падение китайского спроса на различного рода исходные материалы, комплектующие, сырьё и так далее.

«Соответственно, поскольку Китай в мировой экономике — величина весьма заметная, то это ведёт к общему замедлению экономического роста в мире, — сказал Колганов. — Я не думаю, что это приведёт к кризису, но замедление будет. Одного сокращения китайского экспорта недостаточно, чтобы ввести мировую экономику в состояние кризиса. Всё-таки Китай — это не вся мировая экономика, не половина и даже не треть. Взаимная торговля между другими странами будет до какой-то степени компенсировать сокращение китайского экспорта. Тем более что китайская экономика будет обваливаться не до нуля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок Китая упал после заявления президента США Дональда Трампа о намерении поднять пошлины на товары из КНР.

Так, индекс Shanghai Composite упал к закрытию утренней сессии в 11:30 по местному времени на 5,19%, до 2918,65 пункта. Индекс Shenzhen Composite по итогам утренней сессии обрушился на 6,15%, до 9079,74 пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок Китая упал на фоне заявления Трампа по пошлинам