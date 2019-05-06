Строительство аэродрома на Земле Франца-Иосифа завершено на 70%

Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 17:46 — REGNUM Теплоход Северного флота ВМФ России «Витус Беринг» доставил к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа около 9 тысяч тонн грузов, в том числе бетонные плиты и электрический кабель для строительства аэродрома Северного флота. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

На данный момент готовность аэродрома составляет более 70 процентов. Планируется, что воздушная гавань сможет круглогодично принимать летательные аппараты всех типов, в том числе тяжёлые воздушные суда.

Напомним, на Земле Франца-Иосифа располагается самая северная база Северного флота «Арктический трилистник». Основная задача базы — обеспечение противовоздушной обороны.

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