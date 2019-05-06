Понедельник, 6 Мая 2019 года
18:18:08 МСК

Строительство аэродрома на Земле Франца-Иосифа завершено на 70%

Экономика

Очередную партию строительных грузов доставили на самую северную военную базу Северного флота

Строительство аэродрома на Земле Франца-Иосифа завершено на 70%
Иллюстрация: Mil.ru
Военная база Российской Федерации на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, 6 мая 2019, 17:46 — REGNUM  Теплоход Северного флота ВМФ России «Витус Беринг» доставил к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа около 9 тысяч тонн грузов, в том числе бетонные плиты и электрический кабель для строительства аэродрома Северного флота. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

На данный момент готовность аэродрома составляет более 70 процентов. Планируется, что воздушная гавань сможет круглогодично принимать летательные аппараты всех типов, в том числе тяжёлые воздушные суда.

Напомним, на Земле Франца-Иосифа располагается самая северная база Северного флота «Арктический трилистник». Основная задача базы — обеспечение противовоздушной обороны.

Читайте также:

Минобороны России укрепит вооружение Северного флота

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить