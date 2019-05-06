Псковская область представит Ганзейскому союзу достижения в промышленности

Псков, , 17:30 — REGNUM Выставка достижений промышленности Псковской области станет частью Ганзейского форума приграничных регионов, который состоится 28−29 июня в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре региональной администрации, выставочные стенды псковских предприятий разместят на открытой площадке у Дома спорта в Пскове.

Выставка будет сопровождаться развлекательной и интерактивной программами с розыгрышами призов.

Власти Псковской области намерены «максимально презентовать экономический и инвестиционный потенциал региона и создать эффективную площадку для международной кооперации». Деловой частью запланировано пленарное заседание и тематические секции, которые будут посвящены вопросам ведения бизнеса в России, межрегионального и приграничного сотрудничества, перспективам кооперации в промышленной сфере, развития въездного и паломнического туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков вторым из городов России в июне 2019 года примет международные Ганзейские дни Нового времени — ежегодную встречу городов-участников Ганзейского союза. Впервые международные Ганзейские дни состоялись в России в Великом Новгороде в 2009 году, мероприятия посетили около 500 тыс. гостей. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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