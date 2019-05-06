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На Урале задержали 11,2 тонны овощей из Казахстана

Экономика

Не было маркировки

На Урале задержали 11,2 тонны овощей из Казахстана
Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна
Помидоры

Троицк, Челябинская область, 6 мая 2019, 17:19 — REGNUM  В Челябинской области не пропустили на территорию России более 11,2 тонны овощей из Казахстана. Об этом журналистам сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Продукция была задержана в пункте пропуска «Бугристое» возле города Троицка. Томаты, баклажаны, цветную и пекинскую капусту, а также редьку дайкон везли из Туркестанской области в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. При этом необходимой маркировки на упаковках не было.

За нарушение порядка ввоза виновных оштрафовали. Груз же вернули назад, отметили в ведомстве.

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Сельское хозяйство
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