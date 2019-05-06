На Урале задержали 11,2 тонны овощей из Казахстана

Троицк, Челябинская область, , 17:19 — REGNUM В Челябинской области не пропустили на территорию России более 11,2 тонны овощей из Казахстана. Об этом журналистам сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Продукция была задержана в пункте пропуска «Бугристое» возле города Троицка. Томаты, баклажаны, цветную и пекинскую капусту, а также редьку дайкон везли из Туркестанской области в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. При этом необходимой маркировки на упаковках не было.

За нарушение порядка ввоза виновных оштрафовали. Груз же вернули назад, отметили в ведомстве.