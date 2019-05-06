Налоговые доходы бюджета Италии выросли на 0,5%

Рим, , 17:02 — REGNUM В первом квартале 2019 года налоговые доходы бюджета Италии составили 97,480 млрд евро, передает в понедельник, 6 мая, информагентство ANSA со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года налоговые доходы выросли на 0,5% (на 477 млн евро).

Рост обеспечен увеличением сборов НДС на 4,7% (на 1,147 млн евро). Рост сборов НДС, в свою очередь, обеспечен преимущественно торговлей на внутреннем рынке, отметили в министерстве.