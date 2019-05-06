Счетная палата Северной Осетии нашла нарушений на 870 млн рублей

Владикавказ, , 16:52 — REGNUM В 2018 году в Северной Осетии различными ведомствами и министерствами было совершено нарушений на сумму около 870,9 млн рублей. Такие данные привел глава контрольно-счетной палаты республики Инал Калицов в ходе отчета перед депутатами парламента региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа.

«В отчетном году проверками были охвачены 197 объектов посредством проведения 21 контрольного мероприятия и двух экспертно-аналитических, проводимых счетной палатой РФ, в которых мы приняли участие. В результате выявлено нарушений на 870,9 млн рублей», — заявил глава счетной палаты республики Калицов.

По его словам, в 2018 году по результатам контроля предъявлено к возмещению 137,3 млн рублей. Из них возмещено уже практически 70% — около 95,4 млн рублей.

Как отметил Калицов, за первый квартал 2019 года доходы республиканской казны составили 5,6 млрд рублей или 18,3% к уровню годовых бюджетных назначений. Из них собственные доходы превысили 2,605 млн рублей или 22,8% к запланированному показателю. Из них более 56% составляют налоги физических лиц и на прибыль организаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Счетная палата РФ сообщила о том, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа находятся в недостроенном состоянии более четырех тысяч объектов. Общая сумма денежных средств, направленных на их строительство, составляет более 160,7 млрд рублей, в том числе 88,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на возведение 1531 объекта.