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Ярославский дорожный активист: Разметка пластиком — это хорошо

Экономика

Общественник приветствует решение городских властей

Ярославский дорожный активист: Разметка пластиком — это хорошо
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Нанесение разметки

Ярославль, 6 мая 2019, 16:50 — REGNUM  Активист движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев приветствует решение мэрии города делать разметку на улицах пластиком. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти в 2019 году увеличили сумму, выделяемую из бюджета на разметку, почти в три раза — до 46,5 млн рублей. При этом, судя по документам, вся разметка должна быть выполнена с использованием термопластика.

«Плохо, что на ремонт дорог денег выделяется мало, но на эти 46 миллионов дороги все равно не отремонтируешь. Я приветствую выполнение разметки пластиком. Он служит гораздо дольше, чем краска, и с точки зрения экономики — это правильное решение. Пластик — это выгодно, он позволит сэкономить деньги на разметку в следующем году. Вопрос, кто будет делать, и насколько качественно будет нанесена разметка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Темур Абдуллаев.

Аукцион на нанесение разметки был объявлен в апреле, его итоги должны подвести в конце мая. Обычно основные работы по нанесению разметки в Ярославле в конце мая уже завершались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле дорожная разметка подорожала в три раза с приходом нового мэра

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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