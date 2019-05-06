Ярославский дорожный активист: Разметка пластиком — это хорошо

Ярославль, , 16:50 — REGNUM Активист движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев приветствует решение мэрии города делать разметку на улицах пластиком. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти в 2019 году увеличили сумму, выделяемую из бюджета на разметку, почти в три раза — до 46,5 млн рублей. При этом, судя по документам, вся разметка должна быть выполнена с использованием термопластика.

«Плохо, что на ремонт дорог денег выделяется мало, но на эти 46 миллионов дороги все равно не отремонтируешь. Я приветствую выполнение разметки пластиком. Он служит гораздо дольше, чем краска, и с точки зрения экономики — это правильное решение. Пластик — это выгодно, он позволит сэкономить деньги на разметку в следующем году. Вопрос, кто будет делать, и насколько качественно будет нанесена разметка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Темур Абдуллаев.

Аукцион на нанесение разметки был объявлен в апреле, его итоги должны подвести в конце мая. Обычно основные работы по нанесению разметки в Ярославле в конце мая уже завершались.

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