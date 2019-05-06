Москва, , 16:41 — REGNUM

Инициатива об отказе от производства самолетов Sukhoi Superjet 100 после трагедии в «Шереметьево» ударит по российской авиационной промышленности и будет сдерживать ее развитие. Однако, если выяснится, что причиной трагедии стали технические неисправности самолета, полеты будут прекращены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Инициатива об отказе производства «Суперджетов» — это удар по перспективам развития собственного авиапрома и угроза для национальной безопасности в условиях введения санкций. Подобное решение будет сдерживать развитие отечественной промышленности, интерес к которой проявляют такие экономически развитые страны как Китай, реализующий с Россией проект широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929», — отмечает Гутенев.

Накануне самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва-Мурманск, вернулся в столичный аэропорт из-за, предположительно, технической неисправности. В ходе аварийной посадки самолет загорелся, в результате чего 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа погиб.

По словам Гутенева, сегодня пока нет оснований утверждать, что трагедия произошла именно из-за технических проблем самолета.

«На данный момент нет никаких свидетельств того, что в самолете были технические неисправности. О необходимости тех или иных мер можно будет говорить только после окончания работы госкомиссии. Если она придет к выводу, что есть проблема, устранение которой требует приостановить полеты, вне всякого сомнения, это будет сделано. Трагедии случаются со всеми самолетами, и мы осознаем необходимость в начальный период эксплуатации совершенствовать машину и всегда проводим тщательную работу», — подчеркнул Гутенев.