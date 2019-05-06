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Китай укрепляет собственную патентную деятельность

Экономика

Пекин готов противопоставить США и Западу собственные инновации

Пекин, 6 мая 2019, 16:31 — REGNUM  Три первых места по основным показателям развития патентной деятельности в КНР заняли наиболее развитая промышленная провинция Гуандун на юге страны, столичный Пекин, а также восточная провинция Цзянсу, сообщает 6 мая Синьхуа со ссылкой на данные доклада, опубликованного Государственным управлением КНР по делам интеллектуальной собственности.

Анализ, на основе которого составлен список, охватил более 30-ти регионов. В первую десятку также вошли города центрального подчинения Шанхай и Чунцин, а также ряд провинций, преимущественно приморских.

Отметим, что повышенное внимание к патентной деятельности в Китае уделяется в связи с обвинениями со стороны США, которые постоянно бросают Китаю упреки в нарушении авторских прав и требуют принятия против них мер.

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Экономика Китая
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